По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

Арестованным в Москве фигурантом дела о госизмене оказался студент из Астрахани

Арестованный в Москве по решению суда фигурант дела о госизмене Глеб Вердиян оказался 21-летним студентом из Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он является выпускником колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

8 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу россиянину по фамилии Вердиян. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Материалы дела засекречены.