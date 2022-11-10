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18:45, 10 ноября 2022Силовые структуры

По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

Арестованным в Москве фигурантом дела о госизмене оказался студент из Астрахани

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Арестованный в Москве по решению суда фигурант дела о госизмене Глеб Вердиян оказался 21-летним студентом из Астрахани. Об этом сообщает РИА Новости.

Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он является выпускником колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

8 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу россиянину по фамилии Вердиян. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.

Материалы дела засекречены.

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Любовь Ширижик
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