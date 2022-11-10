Раскрыты детали дела о госизмене россиянина Вердияна

ТАСС: арестованный за госизмену россиянин Вердиян собирался передать секретную информацию

По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

Начало событий в новости По делу о госизмене арестовали 21-летнего российского студента

Гражданин России Глеб Вердиян, арестованный по уголовному делу о госизмене, собирался передать секретные сведения иностранной разведке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Обвиняемый является студентом. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ в тот момент, когда он хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Вердиян был раскрыт в ходе оперативных мероприятий.

При этом, не раскрываются сведения, которые студент намеревался передать. Материалы дела имеют гриф «секретно». В настоящее время проводится активная стадия расследования.

Ранее 10 ноября стало известно, что Вердиян является 21-летним студентом из Астрахани. Молодой человек родился 10 сентября 2001 года, указано на его странице во «ВКонтакте». Он выпускник колледжа Астраханского государственного архитектурно-строительного университета.

8 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу россиянину по фамилии Вердиян. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 («Государственная измена») УК РФ.