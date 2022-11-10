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16:47, 10 ноября 2022Среда обитания

Экоактивисты приклеили себя к скелету динозавра в знак протеста

В Австрии экоактивисты Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в музее

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Две активистки экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к скелету динозавра в Музее естествознания в австрийской Вене. Акция проходила в знак протеста против использования опасного для планеты ископаемого топлива, пишут «Известия».

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли на место инцидента и прервали перформанс. Экспонаты при этом не пострадали, так как женщины приклеили себя не к самим костям, а к платформе, на которой были установлены скелеты.

«Наше правительство должно наконец действовать и предотвратить вымирание человечества!» — написали представители Letzte Generation в своем Twitter. Активисты также потребовали правительство ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны.

30 октября похожая акция прошла в Музее естествознания в Берлине. Две женщины из объединения Letzte Generation приклеили себя к опорам скелета динозавра, которому более 60 миллионов лет, и развернули плакат с надписью «Что если правительство не держит это под контролем?». Активисты протестовали против изменения климата, в результате которого люди могут вымереть, как динозавры.

Нина Ташевская
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