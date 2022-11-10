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16:07, 10 ноября 2022Мир

Индия заявила о несогласии с неравным миропорядком

Индия заявила, что не согласна с миропорядком, при котором некоторые страны считаются выше

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Индия не согласна с неравным миропорядком, при котором некоторые страны считаются выше других. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что проведение стратегической политики должно быть нравственным. «Индия не согласна с мировым порядком, в котором некоторые государства считаются выше других. Индия в своих действиях руководствуется идеей равенства между людьми и достоинства, которая является частью нашего древнего этоса», — высказался он.

Сингх призвал рассмотреть возможность создания глобальной структуры безопасности, которая станет коллективным предприятием. Он призвал мировое сообщество координировать усилия по противодействию возникающим угрозам, среди которых назвал киберпреступность и информационную войну.

«Развертывание информационной войны стало наиболее очевидным в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной», — пояснил глава Минобороны. По его словам, социальные сети служат полем битвы для обеих сторон.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что товарооборот России и Индии вырос более чем в два раза, и вскоре страны достигнут цели довести его до 30 миллиардов долларов. Он приветствовал положительную динамику двусторонней торговли.

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Виктория Кондратьева
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