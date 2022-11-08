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14:11, 8 ноября 2022Экономика

В России заявили об увеличении товарооборота с Индией более чем в два раза

Глава МИД РФ Лавров: товарооборот России и Индии вырос на 130%

Фото: Parivartan Sharma / Reuters

Товарооборот России и Индии подскочил более чем в два раза, и вскоре страны достигнут цели довести его до 30 миллиардов долларов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приветствовали положительную динамику двусторонней торговли. К сентябрю товарооборот прибавил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более 130 процентов, практически достигнув отметки в 17 миллиардов долларов. Мы уверены, что цель, которую поставили наши лидеры, — довести товарооборот до 30 миллиардов — будет вскоре достигнута», — сказал министр.

В октябре Россия вышла на первое место среди экспортеров нефти в Индию, а та, в свою очередь, впервые в истории обошла Европу по морским поставкам российской нефти. Российские компании отправили в Индию 946 тысяч баррелей в сутки, это 22 процента от всего нефтяного импорта страны. 

Однако главным торговым партнером России аналитики называют Китай. По подсчетам специалистов института Kiel Institute for the World Economy, торговля России с ЕС в июне, июле и августе этого года рухнула на 43 процента, а с Китаем — взлетела на 23 процента. Тем не менее, экспорт из Китая не смог полностью заместить России европейские поставки.

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Софья Ермакова
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