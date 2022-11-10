Прожившие месяц в Индонезии россияне раскрыли траты на путешествие

Авторы блога на «Яндекс.Дзен» потратили на поездку в Индонезию 36,5 тысячи рублей

Пара россиян, проживших месяц в Индонезии, рассказала, в какую сумму обошлось путешествие. Свои траты на поездку они раскрыли в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам тревел-блогеров, вся поездка обошлась им в 600 долларов (36,5 тысячи рублей). Самая большая статья расходов за время отдыха — проживание. Так, на месячное размещение в отелях и гестхаусах пара потратила 200 долларов (примерно 12,2 тысячи рублей).

Траты на оформление индонезийских виз авторов блога составили 70 долларов (4,2 тысячи рублей), на проезд — около 11 долларов (670 рублей). Остальные расходы, включая питание, обошлись ориентировочно в 319 долларов (19,4 тысячи рублей).

«И мы еще довольно неплохо жили, я вам скажу, так как половину времени мы сами себе снимали гестхаусы, также нами был арендован байк, на котором мы каждый день куда-то катались, ну и питались сочными фруктами и местными блюдами в локальных забегаловках», — рассказал автор блога.

Ранее в ноябре стало известно, что электронные визы в Индонезию не предназначены для туристов, они доступны только приглашенным в республику гражданам. При этом заявителю необходимо иметь уже купленный авиабилет в Индонезию и обратно, а также медицинскую страховку, которая может покрыть расходы на лечение минимум на 25 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей).