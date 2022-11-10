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18:19, 10 ноября 2022Мир

Иран согласился на визит МАГАТЭ для расследования по урану

Власти Ирана согласились на визит МАГАТЭ для расследования происхождения урана на объектах

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Ирана согласились на визит в страну миссии МАГАТЭ для расследования происхождения частиц урана на объектах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство.

В агентстве отметили, что ожидают от Тегерана технически достоверные разъяснения по вопросу происхождения частиц урана, которые были обнаружены на трех не заявленных ядерных объектах страны. В том числе, в МАГАТЭ запросили доступ к местам и материалам, а также отбору проб, «как полагается».

29 августа МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, установленных на подземном объекте в Натанзе. В агентстве сочли, что на объекте начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до пяти процентов.

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Виктория Кондратьева
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