Иран согласился на визит МАГАТЭ для расследования по урану

Власти Ирана согласились на визит МАГАТЭ для расследования происхождения урана на объектах

Власти Ирана согласились на визит в страну миссии МАГАТЭ для расследования происхождения частиц урана на объектах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство.

В агентстве отметили, что ожидают от Тегерана технически достоверные разъяснения по вопросу происхождения частиц урана, которые были обнаружены на трех не заявленных ядерных объектах страны. В том числе, в МАГАТЭ запросили доступ к местам и материалам, а также отбору проб, «как полагается».

29 августа МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, установленных на подземном объекте в Натанзе. В агентстве сочли, что на объекте начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до пяти процентов.