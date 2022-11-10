Бездомный котенок подарил женщине и ее сестре рыбу и куриную ножку

SCMP: бездомный котенок отблагодарил подкармливавшую его женщину и подарил ей рыбу

Бездомный котенок из китайского города Нанкин, провинция Цзянсу, в ответ на угощения подарил женщине рыбу, а ее сестре — куриную ножку. Об этом сообщает издание SCMP.

Женщина по фамилии Лю встретила бездомного котенка недалеко от своего дома около месяца назад. Ее семья начала подкармливать животное. Недавно утром китаянка увидела котенка около своего дома с маленькой рыбой во рту. Она спросила у котенка, принес ли он рыбу для нее. В ответ он мяукнул.

Лю взяла рыбу в руку, а затем положила ее на землю, чтобы котенок съел ее. «Давай, давай, это для тебя. Это подарок от тебя», — сказала она. Котенок проигнорировал рыбу и направился к миске с кошачьей едой. Лю была тронута этой сценой. Старшая сестра рассказала ей, что котенок подарил ей куриную ножку. «Я приятно удивлена и поражена. Котенок знает, как отблагодарить», — сказала она.

Многие посмотревшие видео пользователи соцсетей восхитились котенком. «Возможно, это лучший подарок, который он может сделать», — написал один из них.

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