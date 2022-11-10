В Кремле началась подготовка к посланию Путина Федеральному собранию

РБК: в Кремле началась подготовка к посланию президента Путина Федеральному собранию

В Кремле начали готовить послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в четверг, 10 ноября, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

По их информации, подготовка началась несколько дней назад, однако, когда глава государства огласит послание, пока неясно.

На просьбу издания прокомментировать, действительно ли началась подготовка послания, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может это комментировать. В среду, 9 ноября, он говорил, что оглашение послания президента Федеральному собранию и проведение прямой линии будет зависеть от графика главы государства, и пообещал проинформировать о датах мероприятий дополнительно.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда глава государства придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии.