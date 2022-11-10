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08:32, 10 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина арестовали по подозрению в убийстве пенсионеров кувалдой и проводом

Жителя Приморья арестовали по подозрению в убийстве пенсионеров кувалдой и проводом

Фото: Bulkin Sergey / Reuters

В Приморье подозреваемого в убийстве двух пенсионеров ради погашения своего долга арестовали на два месяца — мужчина был разнорабочим и знал, что у потерпевших есть деньги. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

42-летний житель региона подозревается в преступлении по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

По версии следствия, 7 ноября он проник в квартиру пенсионеров и кувалдой нанес им удары по голове. От полученных травм 84-летний мужчина и 74-летняя женщина скончались на месте. Злоумышленник взял деньги и скрылся с места преступления. Одежду, в которой он совершил преступление, он спрятал на чердаке.

Подозреваемый в убийстве сознался и был арестован судом в Находке на месяц и 28 дней.

Ранее сообщалось, что под Иркутском двоих россиян приговорили к длительным срокам за сожжение пенсионера.

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Илона Палей
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