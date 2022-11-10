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17:03, 10 ноября 2022Россия

Россиянам рассказали о размере компенсации за громкий лай соседских собак

Адвокат Гончаров: соседи собачников редко добиваются компенсаций за громкий лай

Фото: Tucker Good / Unsplash

У соседей собачников не всегда получается собрать достаточно доказательств для обращения в суд, и они редко добиваются компенсационных выплат. О том, в каком размере можно потребовать компенсацию в подобном случае, рассказал «Ленте.ру» адвокат Владимир Гончаров.

Ранее Первый кассационный суд разрешил истцам требовать компенсацию за громкий лай соседских собак, сообщило РИА Новости. Прецедентом стал спор двух жительниц Липецка.

По словам адвоката, это не первый подобный случай. «В марте 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе определение апелляционной инстанции Ярославского областного суда, согласно которому в пользу истца была взыскана компенсация за моральный вред в размере 1 тысячи рублей и погашение судебных расходов. Хотя ранее Кировский районный суд отказал в иске», — поделился он.

Добиться большей компенсации морального вреда из-за лая соседских собак можно, считает Гончаров, так как ее размер не ограничен. Однако отметил, что чаще всего в подобных случаях суды были снисходительны к собачникам, особенно если те проживали в частном доме.

Также, согласно процессуально-административному законодательству, в подобных случаях для собачников предусмотрено наказание. «В каждом регионе оно свое и наступает только при повторных инцидентах», — обратил внимание адвокат.

Ранее в Калининградской области бойцовские собаки покалечили годовалого племянника своей владелицы, когда та уехала на работу.

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Екатерина Смирная
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