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23:36, 10 ноября 2022Экономика

L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию

L'Oreal заявила, что не планирует возобновлять поставки продукции в Россию

Фото: Alexis Sciard/ Globallookpress.com

Французская компания L'Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию и заявила, что в настоящее время не планирует вновь импортировать продукцию Giorgio Armani Beauty. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике.

«L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L'Orеal строго соблюдает санкции ЕС и США», — говорится в заявлении.

В компании напомнили, что все собственные магазины и напрямую управляемые пункты продаж в России закрыты, также прекращена продажа большинства собственных брендов за исключением товаров для ежедневного использования.

О приостановке поставок продукции в России сообщил ряд других косметических компаний. Так, о частичном прекращении деятельности в марте объявил британский производитель Lush и японский производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу за волосами Shiseido.

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Марина Совина
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