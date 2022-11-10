В Минцифры назвали дату прекращения приема заявлений на отсрочку от мобилизации

Шадаев: Минцифры закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации 16 ноября

В Минцифры назвали дату прекращения приема заявлений IT-специалистов на отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Министр заявил, что ведомство планирует закрыть сервис подачи заявок на отсрочку 16 ноября.

По словам Шадаева, около пяти тысяч IT-специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Также он рассказал, что 65 ошибочно мобилизованных айтишников вернулись из воинских частей благодаря вмешательству Минобороны. «У нас еще несколько случаев [ошибочной мобилизации] осталось, по которым мы сейчас вручную разбираемся», — уточнил министр.

Глава Минцифры добавил, что более половины заявлений на отсрочку от мобилизации поступило в первую неделю с момента запуска соответствующего сервиса на «Госуслугах».

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации заработал на «Госуслугах» в конце сентября. Уточнялось, что правом на отсрочку могут воспользоваться специалисты IТ, связи и медиа с высшим образованием и работающие полный рабочий день.