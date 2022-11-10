В США призвали добиться завершения конфликта на Украине

Советник Байдена Салливан призвал мир добиться от России завершения конфликта на Украине

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что всем странам мира необходимо объединиться для завершения конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждой стране в мире необходимо делать больше, чтобы добиться от России завершения этой войны, особенно тем, у кого есть отношения с Россией», — призвал он.

На брифинге Салливан также рассказал об отношении США к вопросу переговоров Украины и России. По его словам, Вашингтон не давит на Киев и не настаивает на чем-либо. «То, что мы делаем, — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — отметил он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что после стабилизации ситуации в зоне боевых действий на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Москвой и Киевом.