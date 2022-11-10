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22:39, 10 ноября 2022Мир

В США призвали добиться завершения конфликта на Украине

Советник Байдена Салливан призвал мир добиться от России завершения конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что всем странам мира необходимо объединиться для завершения конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждой стране в мире необходимо делать больше, чтобы добиться от России завершения этой войны, особенно тем, у кого есть отношения с Россией», — призвал он.

На брифинге Салливан также рассказал об отношении США к вопросу переговоров Украины и России. По его словам, Вашингтон не давит на Киев и не настаивает на чем-либо. «То, что мы делаем, — это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — отметил он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что после стабилизации ситуации в зоне боевых действий на Украине зимой может появиться возможность для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

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Марина Совина
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