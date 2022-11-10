Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона

Полковник в отставке Матвийчук: переброска войск РФ из Херсона может занять до пяти суток

Переброска российских войск из Херсона на левый берег Днепра может занять от двух до пяти суток, предположил ветеран разведки, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Возможный срок этого маневра он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Отвод армейской группировки необходимо произвести в самые короткие сроки, это от двух до пяти суток. Боеспособные части, вероятно, уже находятся в необходимых районах и обеспечивают прикрытие. Через пять суток в Херсоне не останется ни одного солдата. Передовая группировка уже находится на берегу Днепра, развернуты ПВО, артиллерия, они обеспечат огневое прикрытие для отвода главных сил», — считает Матвийчук.

Ранее стало известно, что в соответствии с планом российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в четверг, 10 ноября.

9 ноября командующий специальной военной операцией на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Суровикин также заявлял, что маневр будет осуществлен в ближайшее время.