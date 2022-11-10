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10:47, 11 ноября 2022Экономика

Обвал биткоина объяснили

Криптоаналитик Мышинский: на рынке наблюдается игра, которая продавит биткоин вниз

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На криптобиржах сейчас могут происходить не совсем честные сделки с участием крупных игроков, считает криптоаналитик и председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский. В ходе беседы с «Лентой.ру» он назвал факторы, влияющие на обвал курса биткойна.

«На сегодняшний день биткоин для многих инвесторов является защитным активом, то есть в него направляют ту часть капитала, которую в долгосрочной перспективе инвесторы хотят сохранить», — указал Мышинский.

Он предложил для понимания изменений курса биткоина взять динамику движения цены этой криптовалюты с момента ее создания и по сегодняшний день и выстроить среднюю линию. «В долгосрочной перспективе она направлена далеко вверх и идет через такие цифры как 100 тысяч долларов, миллион. В долгосрочной перспективе данный актив в виду ограниченности его эмиссии имеет достаточно высокие перспективы. Однако если начать сжимать промежутки временные, то мы увидим, что волатильность на более коротких промежутках выглядит достаточно пугающей для краткосрочного инвестора», — счел Мышинский.

Он напомнил, как в 2017-2018 годах биткоин после достижения отметки в 20 тысяч долларов резко упал до трех тысяч.

«Текущий цикл достиг уже 60 тысяч, затем обвалился, — указал криптоаналитик. — Он держался вокруг 20 тысяч достаточно долго. Люди успели к этому привыкнуть».

То, что происходит сейчас, можно считать одной из вариаций подхода к нижней границе цикла. При этом никто не может гарантировать, какого уровня минимальная цифра будет достигнута

Юрий Мышинскийкриптоаналитик

Куда будет двигаться биткоин

Мышинский порекомендовал инвесторам не забывать, что по сравнению с золотом, цветными металлами и другими крупными активами все-таки капитализация биткоина очень маленькая. На текущий момент она составляет 316 миллиардов долларов, сообщил специалист. «Это на мировом уровне копейки, просто пыль. Это значит, что обладая капиталом всего лишь в один процент или даже меньше одного процента от этой суммы можно очень сильно влиять на цену в свою пользу», — высказался эксперт.

Игроков, которые так делают, называют киты, поделился Мышинский. Киты могут создавать ситуации, которые приводят к хаосу и панике. «Например, они могут выбросить на рынок 10 тысяч биткоинов и в моменте обвалить цену чтобы вызвать панику у краткосрочных инвесторов, у тех, кто закупились за 20 тысяч долларов, за 18. У них же еще плечо используется в этих торгах. То есть киты выносят так называемых хомяков, проваливая цену, а внизу, на маленькой цене уже стоят ордера на закупку еще больших объемов биткоинов, чем использовались за тем, чтобы расшатать рынок», — рассказал специалист.

Специалист сообщил, что происходящее сейчас на рынке криптовалют можно объяснить двумя разными способами. «В первом, киты приняли решение, давайте качнем рынок, немножечко почистим карманы хомяков и наполним свои портфели. А может быть ситуация связана с тем, что у инвесторов, у которых плохи дела на обычных рынках и которые затягивают пояса, скидывают по любой цене свои активы. Также здесь возможно наложение этих двух тенденций», — поделился Мышинский.

В виду анонимности биткойна и экономической нерегулируемости криптобирж по сравнению с обычными биржами здесь фактически происходит то, что рассказано в фильме "Волк с Уолл-стрит", то есть творится просто какой-то маскарад, в котором, такое ощущение, принимают участие и сами биржи, и владельцы бирж, и киты. То есть здесь сейчас происходит период крупных заработков первоначального накопления капитала и не совсем честных сделок крупными игроками

Юрий Мышинскийкриптоаналитик

Резюмируя, эксперт назвал нынешнее состояние рынка благодатной средой для того, чтобы заработать крупные деньги, при наличии серьезного капитала и хороших аналитиков, которые смогут вовремя вскрыть для инвесторов все тенденции.

«Мы наблюдаем какую-то очередную игру на рынке, которая в краткосрочной перспективе продавит биткоин еще вниз для того, чтобы вынести маленьких инвесторов, а прибыль перейдет в карманы китов. Это на коротком промежутке. А в долгосрочной перспективе для многих инвесторов — это сигнал закупаться пока дешево в ожидании очередного длинного цикла», — заключил Мышинский.

В ходе торгов 9 ноября стоимость биткоина упала ниже 17 тысяч долларов за монету, рухнув на 15,2 процента за день.

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Виктория Немис
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