В Запорожье назвали приоритетное направление для наступления ВСУ

Рогов заявил, что Запорожье станет приоритетным направлением для наступления ВСУ

Запорожье станет приоритетным направлением для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отвода российских войск с правого берега Днепра. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, в настоящее время противник перебирается в Запорожье и будет перебрасывать туда силы, которые освободятся на херсонском направлении. «Почему сюда? Потому что еще и цель — захватить атомную станцию», — подчеркнул он.

Задачей российской армии Рогов назвал максимальную подготовку к попыткам наступления и прорывов, отметив, что «времени у нас не так много».

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу приняли решение о переброске сил на левый берег Днепра.