Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 10 ноября 2022Россия

В Запорожье назвали приоритетное направление для наступления ВСУ

Рогов заявил, что Запорожье станет приоритетным направлением для наступления ВСУ

Фото: РИА Новости

Запорожье станет приоритетным направлением для наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) после отвода российских войск с правого берега Днепра. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

По словам Рогова, в настоящее время противник перебирается в Запорожье и будет перебрасывать туда силы, которые освободятся на херсонском направлении. «Почему сюда? Потому что еще и цель — захватить атомную станцию», — подчеркнул он.

Задачей российской армии Рогов назвал максимальную подготовку к попыткам наступления и прорывов, отметив, что «времени у нас не так много».

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу приняли решение о переброске сил на левый берег Днепра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В МВД рассказали детали вооруженного ограбления в аэропорту Домодедово
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
Полковник назвал возможный срок переброски российских войск из Херсона
Техногигант Amazon потерял 1 триллион долларов
Минюст потребовал объяснений в связи с выступлением «Би-2» на Суперкубке
Европарламент упростил перемещение между Европой, Украиной и Молдавией
В российском городе первоклассник впал в кому из-за ошибки врачей
Влияние решений Брежнева на современную Россию оценили
Выбросившую из окна дочь россиянку взяли под стражу
Украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.