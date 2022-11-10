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16:21, 10 ноября 2022Мир

Столтенберг указал на давление на Россию из-за ситуации вокруг Херсона

Генсек НАТО Столтенберг: Россия находится под сильным давлением из-за Херсона

Фото: Sha Dati / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия находится под сильным давлением из-за ситуации вокруг Херсона. Свое мнение он выразил в совместном заявлении с премьером Италии Джорджией Мелони, опубликованном на сайте альянса.

Генсек указал, что Североатлантический альянс принял к сведению заявление Москвы об отводе войск и продолжит наблюдать за развитием ситуации в регионе. «Но совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины», — сказано в заявлении.

Отмечается, что поддержка НАТО влияет на ход украинского конфликта, оставаясь жизненно важной для Киева.

Ранее американский журналист Тим Листер предположил, что решение главы Минобороны России Сергея Шойгу и командующего силами СВО Сергея Суровикина отвести войска из Херсона в действительности может быть ловушкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

9 ноября Шойгу и Суровикин посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Генерал объяснил, что вероятная мощная ракетная атака ВСУ по Каховской плотине или увеличение Киевом спуска воды из водохранилищ способны создать поток, который приведет к обширным зонам затопления. В результате был отдан соответствующий приказ об отводе войск с правого на левый берег.

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Варвара Кошечкина
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