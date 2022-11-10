Иран предупредил Саудовскую Аравию о потере «стратегического терпения»

Глава разведки Ирана Хатиб: Тегеран не будет терпеть попытки Эр-Рияда разжечь обстановку

Глава министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что Тегеран не будет постоянно терпеть попытки Саудовской Аравии разжечь обстановку в стране. Его слова приводит агентство Fars.

Хатиб подчеркнул, что любая нестабильность в Иране может распространиться на другие страны. «До сих пор Иран придерживался стратегического терпения с твердой рассудительностью, но он не дает никаких гарантий, что сохранит его в случае продолжения вражеских действий», — заявил он.

Данное предупреждение касается работы саудовского телеканала Iran International, сотрудники которого занимаются агитационной деятельностью среди молодежи на территории Ирана, призывая ее выходить на протесты.

Ранее в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба.