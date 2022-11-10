Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:28, 10 ноября 2022Мир

Иран предупредил Саудовскую Аравию о потере «стратегического терпения»

Глава разведки Ирана Хатиб: Тегеран не будет терпеть попытки Эр-Рияда разжечь обстановку

Фото: Shutterstock

Глава министерства разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что Тегеран не будет постоянно терпеть попытки Саудовской Аравии разжечь обстановку в стране. Его слова приводит агентство Fars.

Хатиб подчеркнул, что любая нестабильность в Иране может распространиться на другие страны. «До сих пор Иран придерживался стратегического терпения с твердой рассудительностью, но он не дает никаких гарантий, что сохранит его в случае продолжения вражеских действий», — заявил он.

Данное предупреждение касается работы саудовского телеканала Iran International, сотрудники которого занимаются агитационной деятельностью среди молодежи на территории Ирана, призывая ее выходить на протесты.

Ранее в Иране осудили тысячу протестующих в ответ на призыв иранских депутатов о «возмездии». В стране проходят массовые протесты после смерти Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров
Бывший муж Бородиной показал ремонт в новой квартире
Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40 процентов
Отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники объяснили
СБУ обвинила еще пятерых чиновников Херсонщины и ЛНР в коллаборационизме
В Пентагоне допустили возможность переговоров России и Украины зимой
Москвичи создали стихийный мемориал в память о выброшенной из окна девочке
Отправившихся на спецоперацию карельских добровольцев уволили за пьянство
Вернувшийся на фронт после ранения 20-летний россиянин погиб в зоне СВО
Неизвестные открыли стрельбу по машине и похитили деньги в аэропорту Домодедово
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.