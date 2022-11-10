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12:47, 10 ноября 2022Мир

В США предупредили Украину о «непомерной цене» попытки форсировать Днепр

CNN: ВСУ заплатят непомерную цену за попытку форсировать Днепр
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Журналист CNN Тим Листер предупредил власти Украины, что им придется заплатить «непомерную цену» за попытки форсировать Днепр. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Он считает, что российские войска, перейдя на восточный берег реки, смогут занять глубокую оборону и наладить пути снабжения. Журналист подчеркнул, что командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин считает важным укрепить оборонительные рубежи.

«Россия сохранит за собой контроль над 60 процентами Херсонской области, включая побережье Азовского моря. Пока войска Москвы контролируют и укрепляют восточный берег Днепра, украинским силам будет сложно повредить или разрушить канал, по которому пресная вода поступает в Крым», — отметил обозреватель из США.

В заключение Листер предупредил, что в решении России отвести войска из Херсона может крыться ловушка для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В среду, 9 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу приказал начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость перегруппировки российских войск на левый берег реки Суровикин мотивировал непрекращающимися обстрелами города и его окраин, а также тем, что системы противовоздушной обороны даже при их идеальной работе все равно не имеют возможности сбить все 100 процентов направляемых на город снарядов.

Оружие России
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Варвара Кошечкина
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