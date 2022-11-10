Командир спецназа «Ахмат» предрек поднятие российских флагов по всей Европе

Командир спецназа «Ахмат»: после победы России в СВО нужно поднять российский флаг в Киеве

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предложил после победы России в специальной военной операции (СВО) на Украине поднять российские флаги в Киеве, а также по всей Европе. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Независимого телевидения Севастополя» (НТС), видео интервью опубликовано в его Telegram-канале.

«Я считаю (...) должно быть несколько этапов. Первый этап — это победа с водружением наших флагов в Киеве. Дальше, я считаю, этого же самого заслуживает та же самая Варшава и весь этот блок НАТО», — предрек Алаудинов успех Российской армии.

Командир «Ахмата» уверен, что потерпеть крах в украинском конфликте должны и США. «Руководство Америки — оно должно пасть, для того чтобы народ Америки тоже в конце концов вздохнул с облегчением», — заключил он.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В связи с ее проведением российский лидер Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды Вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.