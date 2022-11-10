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13:28, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии обвинили «Газпром» в политическом решении сократить поставки газа

Президент Молдавии Санду заявила о политическом решении «Газпрома» сократить подачу газа

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «Газпром» в принятии политического решения о сокращении поставок газа в республику. Об этом она заявила во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

Санду отметила, что в ноябре компания вдвое сократила объемы поставок газа в Молдавию, предположив при этом, что подобное решение носит политический, а не коммерческий характер, поскольку страна продолжала платить за поставляемое топливо.

Глава государства также добавила, что власти республики рассчитывают на обещанную Еврокомиссией помощь в 200 миллионов евро, которая позволит Кишиневу экстренно закупать газ. «Только вместе, солидарно мы сможем преодолеть энергетический кризис и пережить зиму», — заключила президент.

Ранее Санду высказывала опасение, что Молдавия может остаться зимой без газа и электроэнергии из-за серьезного энергокризиса. При этом она посетовала, что «Газпром» вдвое сократил объем подачи газа в республику, а поставки электричества из Приднестровья и с Украины были прекращены вовсе.

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Георгий Нестеров
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