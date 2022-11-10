Анонсированы решения по чиновникам ДНР «вплоть до увольнения с волчьим билетом»

Пушилин анонсировал решения по чиновникам в ДНР «вплоть до увольнения с волчьим билетом»

В Донецкой народной республике (ДНР) проведут анализ деятельности чиновников разного уровня и примут соответствующие решения «вплоть до увольнения с волчьим билетом». Соответствующие мероприятия анонсировал временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале в четверг, 10 ноября.

«Сейчас проведем анализ управленцев разного уровня. В отношении тех нерадивых чиновников, которые не слышат граждан, которые отправляют по кругу по разным кабинетам, прикрываются различными бумажками, будут приняты соответствующие кадровые решения», — сказал он.

Пушилин также отметил, что, когда возникала какая-то проблема, от чиновников часто звучали оправдания о нехватке полномочий. «Сейчас принято решение об изменении структуры правительства и наделении полномочиями лиц, ответственных за разные отраслевые направления», — добавил врио главы ДНР.

По его словам, в скором времени в республике появится «дополнительное количество вице-премьеров», у которых будет достаточное количество полномочий.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.