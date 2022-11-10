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20:39, 10 ноября 2022Экономика

Путин поручил Минфину установить объемы допподдержки регионов на фоне СВО

Путин поручил Минфину выяснить, какая дополнительная помощь необходима российским регионам
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министерству финансов уточнить, какая дополнительная помощь необходима российским регионам на фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий документ, который появился после посвященного обеспечению нужд армии совещания, опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно перечню поручений, до 14 ноября представители ведомства вместе с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление» должны установить «необходимые объемы допподдержки субъектов РФ, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета».

Ответственными за выполнение поручения назначили мэра Москвы Сергея Собянина и министра финансов России Антона Силуанова.

19 октября российский лидер подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях было введено военное положение. Глава государства подчеркнул, что оно действовало на этих территориях еще до вхождения в состав России.

Кроме того, глава государства объявил о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах, расположенных вблизи Украины — городе Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае. Их власти смогут по своему усмотрению усиливать охрану общественного порядка и при необходимости вводить контроль за средствами и каналами связи.

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Варвара Кошечкина
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