Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 10 ноября 2022Россия

Появились подробности гибели двухлетней россиянки в ДТП на зебре

Под Новосибирском 70-летний водитель насмерть сбил двухлетнюю девочку на зебре

Фото: Прокуратура НСО

В Новосибирской области 70-летний россиянин за рулем Honda насмерть сбил двухлетнего ребенка. Подробности случившегося в регионе появились у KP.RU.

Авария произошла в микрорайоне Подгорный. Россиянка с двумя детьми четырех и двух лет переходила дорогу по зебре. В детском саду «Сибирячок» сообщили, что мать вела детей в детсад.

Двухлетняя девочка погибла на месте аварии. Женщина и четырехлетний ребенок попали в больницу. Водитель Honda задержан, он находится в изоляторе временного содержания.

Об аварии стало известно в среду, 9 ноября. Водитель легкового авто сбил троих человек, когда двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный.

Ранее в Москве водитель Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По информации полиции, виновник ДТП проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Заявление Зеленского показало раскол в НАТО
Россиянам рассказали о необычных завещаниях владельцев квартир
Описана тактика «выживания» российской науки под санкциями
Появились подробности гибели двухлетней россиянки в ДТП на зебре
Мужчина рассказал об отсутствии секса после свадьбы и получил неожиданные советы
Кинолог назвал подстерегающие собак в холода болезни
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ВСУ обстреляли Донецк и Зайцево
В ЛНР вернулась группа освобожденных пленных
Российский адвокат предложил клиенту за взятку избежать наказания и получил срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.