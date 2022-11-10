Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 10 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка пошла под суд за публикацию интимных фотографий других людей

Жительница Архангельской области попала под суд за публикацию интимных фото супругов

Фото: Unsplash

В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы за публикацию в интернете интимных снимков супружеской пары. При этом обвиняемая уверяет, что разрешение от супругов она получила. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жительницу Архангельской области обвиняют в преступлении по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По версии следствия, россиянка опубликовала в соцсетях интимные фото и видео супругов, чем нарушила неприкосновенность их частной жизни. Женщина свою вену не признает. По ее словам, она рекламировала нижнее белье на супружеской паре, которая дала свое согласие на размещение материалов в интернете.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Якутии женщина отправила тайное видео супруге своего бывшего мужа и пошла под суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт в здании военкомата в Екатеринбурге
Актера Уоррена Битти обвинили в сексуальном принуждении подростка в 1973 году
Названы округа Москвы с подешевевшим жильем
Сертификацию российского вертолета остановили из-за иностранных деталей
Россиянин выступит на ЧМ-2022 по футболу в составе сборной Камеруна
Российский магазин приложений решили сделать обязательным для предустановки
Эрдоган похвалил решение Путина по Херсонской области
Избивших до смерти россиянина братьев признали виновными
Уролог предупредил о проблемах с потенцией из-за просмотра фильмов для взрослых
Появились подробности о поиске выброшенных в море ручных дельфинов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.