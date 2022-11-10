Россиянка пошла под суд за публикацию интимных фотографий других людей

Жительница Архангельской области попала под суд за публикацию интимных фото супругов

В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы за публикацию в интернете интимных снимков супружеской пары. При этом обвиняемая уверяет, что разрешение от супругов она получила. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Жительницу Архангельской области обвиняют в преступлении по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

По версии следствия, россиянка опубликовала в соцсетях интимные фото и видео супругов, чем нарушила неприкосновенность их частной жизни. Женщина свою вену не признает. По ее словам, она рекламировала нижнее белье на супружеской паре, которая дала свое согласие на размещение материалов в интернете.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Якутии женщина отправила тайное видео супруге своего бывшего мужа и пошла под суд.