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15:36, 10 ноября 2022Россия

В Совфеде прокомментировали решение Путина отказаться от поездки на саммит G20

Сенатор Карасин заявил, что престиж РФ не зависит от представляющего ее на саммите G20

Фото: Сергей Бобылев / Pool / РИА Новости

Престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Об этом сообщил «Известиям» глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, комментируя решение президента Владимира Путина отказаться от поездки на мероприятие.

Сенатор допустил, что не все страны будут представлены главами государств на саммите G20. «Международный престиж Российской Федерации — это такая величина, которая не очень сильно зависит от каких-то международных мероприятий подобного рода», — сказал Карасин.

Накануне стало известно, что глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, вместо Путина. Позже эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Предполагается, что российский лидер может принять участие в саммите G20, но в онлайн-формате.

До этого власти Индонезии заявили о решении президента России не посещать предстоящий саммит «Большой двадцатки».

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Анна Щербакова
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