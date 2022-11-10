Госдеп заявил об ожидании сигналов о готовности России к переговорам по Украине

Представитель Госдепа заявил, что США ждут сигналов о переговорах по Украине и России

США заявили, что ждут сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине и России. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — подчеркнул Прайс.

Ранее представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле заявила, что Россия и Украина должны вступить в переговоры при появлении такой возможности. Трембле напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее неоднократно призывал к мирным переговорам. «Если есть окно возможностей, следует его использовать», — подчеркнула она.