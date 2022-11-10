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23:10, 10 ноября 2022Мир

Госдеп заявил об ожидании сигналов о готовности России к переговорам по Украине

Представитель Госдепа заявил, что США ждут сигналов о переговорах по Украине и России

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

США заявили, что ждут сигналов о готовности к серьезным переговорам по Украине и России. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

«На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины», — подчеркнул Прайс.

Ранее представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Трембле заявила, что Россия и Украина должны вступить в переговоры при появлении такой возможности. Трембле напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее неоднократно призывал к мирным переговорам. «Если есть окно возможностей, следует его использовать», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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