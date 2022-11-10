В Китае прокомментировали возможное участие Си Цзиньпина в саммите G20

МИД Китая заявил, что пока не может подтвердить участие Си Цзиньпина в саммите G20

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал возможное участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит ТАСС.

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить, пожалуйста, следите за обновлениями информации», — заявил он.

Несмотря на то что сотрудник ведомства пока не смог подтвердить участие главы КНР в саммите, Чжао Лицзянь подчеркнул значимость предложения США о проведении встречи лидеров двух стран на Бали. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают такой сценарий.

Ранее стало известно о решении президента России Владимира Путина не ехать на мероприятие. Вместо него саммит посетит глава МИД России Сергей Лавров.