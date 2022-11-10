Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:00, 10 ноября 2022Мир

В Китае прокомментировали возможное участие Си Цзиньпина в саммите G20

МИД Китая заявил, что пока не может подтвердить участие Си Цзиньпина в саммите G20

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал возможное участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20). Его слова приводит ТАСС.

«У меня пока нет информации, которую можно было бы вам предоставить, пожалуйста, следите за обновлениями информации», — заявил он.

Несмотря на то что сотрудник ведомства пока не смог подтвердить участие главы КНР в саммите, Чжао Лицзянь подчеркнул значимость предложения США о проведении встречи лидеров двух стран на Бали. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают такой сценарий.

Ранее стало известно о решении президента России Владимира Путина не ехать на мероприятие. Вместо него саммит посетит глава МИД России Сергей Лавров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В США предупредили Украину о «непомерной цене» попытки форсировать Днепр
Российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра
Самбурская рассказала о покупке двух квартир
Известный актер признался в звездной болезни
В граничащем с Украиной регионе провели учения по гражданской обороне
В Молдавии обвинили «Газпром» в политическом решении сократить поставки газа
В Шереметьево разъяснили предложение о новых правилах для ручной клади
США и ЕС отказались верить в скорые переговоры между Россией и Украиной
Объявлен артист года
Великобритания заморозила российские активы на десятки миллиардов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.