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18:03, 10 ноября 2022Бывший СССР

Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь

Премьер Британии Сунак провел телефонный разговор с Зеленским и пообещал поддерживать Киев
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев, особенно в преддверии зимы: украинским военным готовы выделить больше 25 тысяч комплектов одежды. Премьер подчеркнул это в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр поддержал храбрость Вооруженных сил Украины и подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать дальнейшую поддержку, в том числе военную, экономическую и политическую», — говорится в заявлении.

Как добавляет РИА Новости, знакомое с документом, Лондон поставит Киеву еще тысячу ракет «земля-воздух».

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Алевтина Запольская
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