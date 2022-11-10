Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь

Премьер Британии Сунак провел телефонный разговор с Зеленским и пообещал поддерживать Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев, особенно в преддверии зимы: украинским военным готовы выделить больше 25 тысяч комплектов одежды. Премьер подчеркнул это в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Reuters со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Премьер-министр поддержал храбрость Вооруженных сил Украины и подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать дальнейшую поддержку, в том числе военную, экономическую и политическую», — говорится в заявлении.

Как добавляет РИА Новости, знакомое с документом, Лондон поставит Киеву еще тысячу ракет «земля-воздух».

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.