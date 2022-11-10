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11:47, 10 ноября 2022Забота о себе

Справившаяся с опасным синдромом женщина начала помогать другим смехом

The Guardian: справившаяся с опасным синдромом женщина начала помогать другим смехом

Фото: Dingzeyu Li / Unsplash

Жительница Лондона, Великобритания, справилась с опасным синдромом, начала новую жизнь после 50 лет и стала учить людей готовить и смеяться. О том, как она смогла помочь не только себе, но и другим, пишет The Guardian.

62-летняя мать четырех детей Зинат Файяз родилась в Кении в индийской семье, которая исповедовала сикхизм. В 11 лет Зинат переехала в Великобританию, а в 19 лет вышла замуж за мусульманина и приняла ислам, после чего от нее отреклись родственники. Спустя годы брак распался, и женщина осталась одна с детьми. Она перепробовала множество вариантов подработки, но ни один из них ее не удовлетворял. «Я всегда чувствовала, что это не мое, что я хочу большего от жизни. У меня не было законченного образования, мое детство было не самым счастливым, но я всегда улыбалась и мечтала о лучшей жизни», — рассказала Файяз.

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Всю свою жизнь индианка пыталась сохранять позитив и быть опорой для своих детей, однако, когда ей исполнилось 50 лет, все изменилось. У нее ухудшилось психическое здоровье. Ей диагностировали кататонический синдром — состояние, при котором человек становится невосприимчивым к внешним раздражителям и теряет способность нормально двигаться и говорить. Чтобы излечиться, Файяз прошла три сеанса электросудорожной терапии — модифицированный метод лечения психических расстройств. Это помогло, и она начала постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Один из сыновей женщины нашел проект, участники которого выращивали урожай на заброшенных фермах, и предложил матери принять в чем участие, чтобы научиться чему-то новому, пообщаться с людьми и разнообразить повседневность. Зинат стала волонтером и нашла множество единомышленников. Эта деятельность помогла ей снова обрести смысл жизни и вдохновила пройти курс йоги смеха. Занятия настолько увлекли женщину, что она основала собственную компанию и теперь проводит кулинарные уроки, которые начинаются с упражнения из йоги смеха: сначала Зинат делает вид, что готовит, а затем пьет молочный коктейль, после чего начинает изображать смех.

Концепция заключается в том, что ваш мозг не может отличить настоящий смех от ненастоящего, поэтому вы получаете одинаковые преимущества для здоровья. Кроме того, имитация смеха выглядит так нелепо, что по-настоящему смешит людей, а общая радость объединяет

Зинат Файяз

Цель Файяз — научить людей вкусно и разнообразно готовить дома. В будущем она даже планирует поехать в Индию, чтобы узнать больше рецептов и кулинарных секретов местных. Тем, кто тоже мечтает изменить жизнь, она советует не забывать, что никогда не поздно отправиться на встречу мечте. Женщина добавила, что даже обучение новым простым вещам способно привнести массу новых ощущений в повседневность. Например, она только недавно научилась плавать и кататься на велосипеде, чему очень рада.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, оставшаяся без высокооплачиваемой работы, нашла новое призвание благодаря собаке из приюта. Она задумалась о том, чем заняться вместо работы, и решила обучиться на кинолога.

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Евгения Черкасова
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