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15:25, 10 ноября 2022Россия

Двоих россиян насмерть придавило грузовиком

В Челябинской области грузовик съехал в котлован и насмерть придавил двух рабочих

Фото: группа «Управление ГИБДД по Челябинской области» во «ВКонтакте»

Двое россиян погибли после того, как на них упал грузовик в городе Златоуст. Об этом сообщает управление ГИБДД по Челябинской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, инцидент произошел 10 ноября, когда 33-летний водитель грузовика MAN съехал в дорожный котлован, не справившись с управлением. В это время в котловане чинили трубопровод, двое рабочих возрастом около 22-24 лет скончались на месте — их придавило насмерть.

Водитель грузовика утверждает, что у машины отказали тормоза.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области водитель грузовика уснул за рулем и протаранил частный дом. Машина пробила насквозь кирпичную стену.

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Варвара Родикова
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