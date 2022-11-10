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10:41, 10 ноября 2022Из жизни

Диетолог перечислил способы не набрать вес в холодное время года

The Times: диетолог Руани рекомендует есть больше орехов, чтобы не набрать вес зимой

Фото: Rob Wicks / Unsplash

Чтобы не набрать вес зимой, необходимо есть больше орехов и бобовых, считает диетолог-исследователь Алекс Руани. Он перечислил способы сохранить стройность в холодное время года в материале для The Times.

В первую очередь Руани рекомендует высокоинтенсивные интервальные тренировки и обращает внимание на то, что только физические нагрузки вкупе с правильным питанием дают ощутимый результат. Вторая рекомендация диетолога-исследователя — принимать ванну в прохладной двадцатиградусной воде или чаще выходить на улицу, чтобы стимулировать процесс сжигания жира и улучшить метаболизм.

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Чтобы не набрать лишний вес, лучше отказаться от вечерних и ночных перекусов. В частности, воздержаться от приемов пищи лучше за три-четыре часа до сна.

Руани советует попробовать силовые тренировки со свободными весами. Он сослался на исследование, согласно которому люди, выбирающие такой вид тренинга, на 30 процентов реже подвержены риску ожирения в отличие от тех, кто не тренируется вовсе или выбирает другие занятия. Однако с нагрузками нужно быть аккуратными и последовательными и начинать с небольшого веса снарядов.

Диетолог-исследователь считает, что для сохранения фигуры также важно есть больше клетчатки, продлевающей ощущение сытости. Ей богаты фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. Также стоит один раз в день съедать йогурт без вкусовых добавок, так как это помогает поддерживать здоровый микробиом кишечника и утолять голод за счет содержания белка.

Ранее сообщалось, что диетолог Майкл Мосли перечислил помогающие сбросить вес продукты. Диетолог предложил добавить в рацион яйца, миндаль, куриную грудку, нежирную говядину, греческий йогурт, сыр тофу, творог, чечевицу, шпинат и киноа.

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Алиса Дмитриева
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