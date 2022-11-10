Рогов заявил о взрывах в городе Запорожье

Владимир Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье звучат взрывы, заявил в эфире «Соловьев LIVE» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В данный момент в городе Запорожье, который временно подконтролен режиму (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского, происходят взрывы», — сказал Рогов.

В своем Telegram-канале он также уточнил, что серия детонаций была слышна с 07:50 утра. «На данный момент можно говорить как минимум о четырех взрывах», — написал Рогов.

Ранее он сообщил, что около 300 подготовленных Великобританией бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли за последнее время в город Запорожье и проходят тренировку с целью новых попыток захвата атомной электростанции (АЭС).