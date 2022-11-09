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23:34, 9 ноября 2022Россия

Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Рогов: не менее 300 новых подготовленных Британией бойцов ВС Украины прибыли в Запорожье

Фото: Chris Radburn / Reuters

Около 300 подготовленных Великобританией бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли за последнее время в город Запорожье и проходят тренировку с целью новых попыток захвата атомной электростанции (АЭС). Об этом предупредил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает ТАСС.

Как заявил Рогов в эфире телеканала «Звезда», свыше 450 человек сил специальных операций (ССО) Украины тренировались в районе Вольноандреевки в Запорожской области.

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«К ним добавилось почти три сотни еще прибывших недавно [бойцов], и они сейчас все время тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате объекта техногенного крупного. (...) То есть как минимум уже 700 человек мы видим, подготовленных именно к штурму и к захвату атомной станции», — пояснил он.

Ранее Владимир Рогов заявил о концентрации в Запорожской области бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» и наемников из Польши.

7 ноября 13 тысяч украинских военных, обученных в западных государствах, перебросили в Запорожскую область. Как утверждает Рогов, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходили обучение в Великобритании и Польше. Переброска военнослужащих говорит о попытках украинского президента Владимира Зеленского как можно активнее бросить все силы, даже не оставляя нормального запаса в живой силе, отметил он.

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Марина Совина
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