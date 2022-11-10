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13:53, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Индонезии рассказали о решении Зеленского по саммиту G20

Власти Индонезии подтвердили, что президент Украины Зеленский решил не ехать на саммит G20

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский решил не ехать на саммит «Большой двадцатки» (G20), заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан. Его слова приводит портал detikBali.

По его словам, политик не сможет посетить мероприятие, поскольку он будет занят внутренними делами Украины.

Кроме того, он подтвердил, что на саммите не будет президента России Владимира Путина. «У [Путина и Зеленского] очень плотные графики, мы должны уважать их решение отсутствовать на саммите», — сказал представитель власти.

Ранее сообщалось, что вместо российского лидера на мероприятие поедет глава МИД Сергей Лавров. При этом власти не исключили виртуальное присутствие Путина на саммите.

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Анастасия Заикина
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