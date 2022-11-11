Посол оценил решение США снять ограничения против диппредставительств России

Посол Антонов назвал верным шагом снятие ограничений США против диппредставительств РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил решение США снять ограничения против российских дипломатических представительств и назвал это верным шагом. Его слова приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Министерство финансов страны выпустило лицензию, разрешающую физическим и юридическим лицам в Соединенных Штатах совершать операции, необходимые для работы диппредставительств России, она опубликована на сайте ведомства.

«В целом, считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Антонов выразил надежду, что банки верно воспримут инициативу Министерства финансов и перестанут блокировать переводы, необходимые для нормального функционирования российских заграничных учреждений.

Минфин США также продлил разрешение на все сделки по энергоносителям с банками России и Центробанком. Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, разрешены для организаций энергетического сектора до 15 мая 2023 года.

