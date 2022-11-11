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01:26, 11 ноября 2022Россия

Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что не собирался в Польшу никак, кроме как на танке
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов ответил на введение санкций против него со стороны Польши и пригрозил приехать в страну на танке, передает РИА Новости.

«На самом деле я могу сказать — пусть поляки это услышат — я не горел абсолютно желанием приезжать к ним в Польшу, кроме как на танке. Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придём», — подчеркнул военнослужащий.

Алаудинов добавил, что в этом случае ему не потребуется ни виза, ни разрешение министра внутренних дел или властей, поскольку «на тот момент их уже не будет». Он выразил надежду, что такое будущее ожидает страну, решившую пойти против России.

10 ноября Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и главы парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова.

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Марина Совина
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