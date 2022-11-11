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13:50, 11 ноября 2022Россия

В Запорожской области высказались о необходимости эвакуации населения

Врио главы Запорожья Балицкий заявил, что сейчас нет необходимости эвакуировать население

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сейчас нет необходимости эвакуировать население региона. Высказывание Балицкого приводит ТАСС.

Балицкий отметил, что руководство региона задумается об эвакуации жителей в том случае, если Запорожская область будет регулярно подвергаться обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

«Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области», — заявил врио главы региона.

Ранее сообщалось, что после отвода из Херсона российских войск на левый берег Днепра в городе остаются 80-100 тысяч жителей, и их выезд продолжается — паромная переправа продолжает работу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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Валерий Розенберг
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