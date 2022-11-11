Названа цель возможного расследования против семьи Байдена

Политолог Дудаков назвал президентскую гонку причиной расследования против семьи Байдена

Главная цель возможного расследования против семьи президента США Джо Байдена — ослабить его позиции перед выборами 2024 года и, возможно, даже заставить снять свою кандидатуру, ослабив этим позиции демократов. Подвести главу государства под импичмент таким образом невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Конгрессмен от Республиканской партии Джеймс Комер пообещал провести расследование финансовых операций семьи президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Цель расследования — исключительно политическая, — уверен Дудаков. — Будут расследованы случаи коррупции со стороны сына президента Хантера Байдена, другие вопросы, тоже вызывающие много критики, например, уход из Афганистана и так далее. Возможно, под это подведут попытку процедуры импичмента, но в данном случае это будет не более чем шоу, потому что набрать достаточного числа голосов в Сенате не удастся».

По словам политолога, Хантеру Байдену грозит федеральное расследование в штате Делавэр: уже собрано достаточно улик для того, чтобы передать дело в суд и выдвинуть обвинения. Пока процесс затягивается, но Дудаков уверен: если обвинения все же будут предъявлены, президент США просто выпишет сыну помилование.

«Конечно, такой шаг вызовет возмущение в американском обществе, но это некрасиво только с точки зрения морали: формально у президента есть право выписывать помилование кому угодно. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, — не более чем старт президентской гонки 2024 года. Задача республиканцев, с одной стороны, максимально ослабить позиции Байдена, либо, как альтернатива, вообще вынудить его отказаться от попыток переизбраться», — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что, по предварительным подсчетам итогов промежуточных выборов в США, Республиканская партия заняла 222 места в палате представителей Конгресса США, демократы — 215.