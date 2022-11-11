Лукашенко рассказал о судьбе белорусских деревень через 10 лет

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что через 10 лет старые деревни в стране исчезнут

Деревни меняются, и примерно через десять лет они исчезнут, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает «Зеркало». По его мнению, деревни заменят агрогородки, уровень жизни в которых не будет уступать городскому.

«Деревня становится другой. Не будет этих деревень старых, которых у нас сотни тысяч было. Будут агрогородки. Останутся крупные деревни. Через 10-15 лет работы, а может быть, и раньше, будут только агрогородки», — сказал глава государства на заседании семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

Лукашенко отметил, что люди в деревне стремятся к тому, чтобы жить как в городе. Однако возможности дать им условия жизни, аналогичные городским, нет. Поэтому, сказал белорусский президент, в республике будут строить агрогородки. «Чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе. А поскольку это будет еще агрогородок в деревне, то люди будут туда стремиться еще в большем количестве», — подытожил Лукашенко.

Ранее стало известно, что первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) включен в сеть после завершения плановых регламентных работ и дополнительных испытаний. О плановом ремонте на первом блоке БелАЭС стало известно еще весной. Уточняется, что его начали 25 апреля.