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17:29, 11 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссии не будут страшны войны при хорошей экономике
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: AP

Экономика — спасение Белоруссии и при нормальном ее функционировании стране не страшны никакие войны, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

«Экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи», — сказал Лукашенко в ходе республиканского совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

На том же мероприятии белорусский лидер поделился, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка и наличие разболтанности в каких-либо вопросах. При этом он подчеркнул, что не является сторонником жестких ограничений, указав на то, что главное — это выполнение работы.

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