Минобороны заявило об отсутствии потерь при переброске войск из Херсона

Минобороны России заявило об отсутствии потерь при переброске войск на левый берег Днепра

Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск при переброске из Херсона не допущено. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что всем гражданским лицам, которые также захотели покинуть правобережную часть Херсонской области, была оказана помощь в эвакуации. В настоящий момент все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра, отчитались в Минобороны.

Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным. По его словам, у этого участка нет возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого надежного тыла.