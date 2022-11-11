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13:15, 11 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об отсутствии потерь при переброске войск из Херсона

Минобороны России заявило об отсутствии потерь при переброске войск на левый берег Днепра

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск при переброске из Херсона не допущено. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что всем гражданским лицам, которые также захотели покинуть правобережную часть Херсонской области, была оказана помощь в эвакуации. В настоящий момент все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра, отчитались в Минобороны.

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Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным. По его словам, у этого участка нет возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого надежного тыла.

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Евгения Куликова
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