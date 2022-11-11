Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Полюбившая бикини 49-летняя мать троих детей Паула Эде ходит на работу пешком ради красоты

Полюбившая бикини мать троих детей из Эссекса, Англия раскрыла секрет красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В интервью с журналистами Паула Эде (Paula Ede) рассказала, что несмотря на свой возраст, она часто носит купальники. «Независимо от возраста и своих размеров, если вы хотите носить бикини, вы должны носить его. Я, например, на пляже наслаждаюсь только отдыхом и мне все равно, что обо мне подумают окружающие», — заявила она, отметив, что замечания ей делают, в основном, пожилые люди.

По словам 49-женщины, выглядеть молодо ей помогают ежедневный уход за собой и регулярные тренировки в спортзале. Так, утром и вечером она умывается очищающими косметическими средствами и потом наносит на кожу сыворотку с содержанием гиалуроновой кислоты и ретинола. Для поддержания моложавой внешности героиня материала ходит на работу пешком и занимается фитнесом четыре раза в неделю.

В августе 50-летняя американская актриса и фотомодель Брук Берк снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась снимком, на котором она предстала на фоне моря в раздельном комплекте голубого цвета в спортивном стиле.