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01:00, 11 ноября 2022Ценности

Полюбившая бикини 49-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Полюбившая бикини 49-летняя мать троих детей Паула Эде ходит на работу пешком ради красоты

Фото: @pcminchella_paulaede

Полюбившая бикини мать троих детей из Эссекса, Англия раскрыла секрет красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В интервью с журналистами Паула Эде (Paula Ede) рассказала, что несмотря на свой возраст, она часто носит купальники. «Независимо от возраста и своих размеров, если вы хотите носить бикини, вы должны носить его. Я, например, на пляже наслаждаюсь только отдыхом и мне все равно, что обо мне подумают окружающие», — заявила она, отметив, что замечания ей делают, в основном, пожилые люди.

По словам 49-женщины, выглядеть молодо ей помогают ежедневный уход за собой и регулярные тренировки в спортзале. Так, утром и вечером она умывается очищающими косметическими средствами и потом наносит на кожу сыворотку с содержанием гиалуроновой кислоты и ретинола. Для поддержания моложавой внешности героиня материала ходит на работу пешком и занимается фитнесом четыре раза в неделю.

В августе 50-летняя американская актриса и фотомодель Брук Берк снялась на пляже в бикини и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась снимком, на котором она предстала на фоне моря в раздельном комплекте голубого цвета в спортивном стиле.

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Мария Винар
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