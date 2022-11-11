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08:30, 11 ноября 2022Интернет и СМИ

Женщина получила от дочери список подарков на 16-летие и удивилась

Daily Mail: женщина показала список подарков, составленный ее дочерью, и рассмешила юзеров

Фото: Freestocks / Unsplash

Пользовательница TikTok по имени Аманда поделилась роликом, в котором показала список дорогостоящих подарков, составленный ее дочерью к 16-летию. В частности, подросток попросила iPhone 13, сумку Louis Vuitton и другие дорогие вещи. Такой обширный список пожеланий рассмешил многих юзеров. На ролик обратило внимание Daily Mail.

«Моя дочь наконец-то прислала мне список своих поздравлений на день рождения», — сказала Аманда в начале ролика. Затем она поделилась скриншотом списка желаний, из которого следует, что первым пунктом в нем был iPhone 13. Аманда пояснила, что сейчас у дочери есть iPhone 11, поэтому она относится с пониманием к желанию подростка получить новый смартфон. Вторым пунктом была соковыжималка, блогерша одобрила и этот подарок. Однако другие пункты удивили и ошеломили женщину.

Так, третьем в списке пожеланий шла сумка Louis Vuitton, стоимость которой может варьироваться от одной до пяти тысяч долларов, отмечает издание. Аманда пошутила, что сама покупает сумки в онлайн-магазине Amazon, так что ее дочь вряд ли в ближайшее время получит дизайнерский аксессуар.

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Также подросток попросила новые наушники AirPods, которые стали бы уже третьими в ее жизни, поскольку недавно она потеряла вторую пару наушников. Кроме того, в список желаний входили щенок, тысяча долларов наличными, нижнее белье и ее имя, выложенное розами. «Девочка, мое нижнее белье из Walmart (американская торговая сеть, известная низкими ценами на товары — прим. «Ленты.ру»). Ты думаешь, я куплю тебе Fenty (Savage X Fenty — бренд нижнего белья, созданный певицей Рианной — прим. «Ленты.ру»)?» — прокомментировала требования дочери Аманда.

Пользователей рассмешил список подарков. Некоторые предложили заменить дорогие вещи более дешевыми вариантами, например, вместо сумки Louis Vuitton подарить недорогой аксессуар из аутлета. «Моя мать посмотрела бы на меня и рассмеялась», — прокомментировал один пользователь. «Девочка может помечтать», — написал другой юзер.

Ранее другая пользовательница в TikTok составила список правил для гостей на своей свадьбе и вызвала споры в сети. В частности, она запретила гостям приводить на торжество детей.

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Денис Савосин
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