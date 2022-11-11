В России объяснили отказ США поставлять Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Эксперт Леонков: США отказались поставлять Украине MQ-1C Gray Eagle из-за российских ПВО

США отказались поставлять Украине разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle из-за боязни российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Причину отказа Вашингтона Киеву в поставках высокотехнологичного оружия объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«Это разведывательно-ударный беспилотник тяжелого класса, он может нести авиационное вооружение — либо бомбу, либо управляемые ракеты класса "воздух — земля". У него достаточно большой радиус действия — более двух тысяч километров, может долго находиться в воздухе — порядка 36 часов», — отметил Леонков.

По его оценке, российские системы ПВО хорошо себя показали на Украине. «Есть гораздо более дешевые варианты — они их находят — французские, немецкие, польские беспилотники», — заверил специалист.

В ноябре издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США отказались передавать Украине высокотехнологичные ударно-разведывательные беспилотные летальные аппараты MQ-1C Gray Eagle из-за страха обострить конфликт.