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13:20, 11 ноября 2022Россия

Минобороны доложило об отражении контратаки ВСУ в ДНР

Минобороны России заявило о попытке ВСУ контратаковать на южно-донецком направлении в ДНР

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На южно-донецком направлении российские военные отразили попытки мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в пятницу, 11 ноября.

«Артиллерией и армейской авиацией уничтожено более 65 украинских военнослужащих, один танк и четыре боевые бронированные машины», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

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Ранее 11 ноября Минобороны показало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты на южно-донецком направлении. Подразделениям удалось приступить к взятию под контроль населенного пункта Павловка ДНР, доложили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Евгения Куликова
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