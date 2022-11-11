Пилотам и бортпроводникам британской авиакомпании разрешили макияж и маникюр

The Guardian: пилотам и бортпроводникам British Airways разрешили делать макияж и маникюр

Членам экипажа британской авиакомпании British Airways мужского пола разрешили делать макияж и красить ногти. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, бортпроводники и пилоты перевозчика также смогут делать пирсинги, носить накладные ресницы и аксессуары, в том числе серьги и сумки. Более того, членам экипажа позволят отращивать волосы ниже уровня шеи, но, согласно обновленным правилам, они должны быть собраны в пучок.

В то же время работникам авиакомпании настоятельно рекомендуется делать неброский макияж макияж и не слишком яркий маникюр, чтобы их внешний вид оставался более «естественным».

Представители авиакомпании отмечают, что таким образом хотят позволить сотрудникам быть «лучшей версией себя». «Мы гордимся всеми нашими коллегами и стремимся к созданию более инклюзивной рабочей среды», — добавили в British Airways.

Ранее в сентябре крупнейшая европейская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила членам экипажа проявлять гендерную идентичность через одежду. Теперь всем бортпроводникам и пилотам мужского пола носить на работе юбки «для выражения своей индивидуальности».