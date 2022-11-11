Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:04, 11 ноября 2022Путешествия

Пилотам и бортпроводникам британской авиакомпании разрешили макияж и маникюр

The Guardian: пилотам и бортпроводникам British Airways разрешили делать макияж и маникюр

Фото: unsplash

Членам экипажа британской авиакомпании British Airways мужского пола разрешили делать макияж и красить ногти. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, бортпроводники и пилоты перевозчика также смогут делать пирсинги, носить накладные ресницы и аксессуары, в том числе серьги и сумки. Более того, членам экипажа позволят отращивать волосы ниже уровня шеи, но, согласно обновленным правилам, они должны быть собраны в пучок.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

В то же время работникам авиакомпании настоятельно рекомендуется делать неброский макияж макияж и не слишком яркий маникюр, чтобы их внешний вид оставался более «естественным».

Представители авиакомпании отмечают, что таким образом хотят позволить сотрудникам быть «лучшей версией себя». «Мы гордимся всеми нашими коллегами и стремимся к созданию более инклюзивной рабочей среды», — добавили в British Airways.

Ранее в сентябре крупнейшая европейская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила членам экипажа проявлять гендерную идентичность через одежду. Теперь всем бортпроводникам и пилотам мужского пола носить на работе юбки «для выражения своей индивидуальности».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
В ООН заявили о нуждающемся в зерне и удобрениях из России мире
Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время
В Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России
Описана типичная жертва мошенников
Жена популярного священника сравнила московские и сельские приходы
Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции
Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала
Пьяный россиянин прострелил себе руку в автобусе и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.