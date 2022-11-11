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06:05, 11 ноября 2022Мир

Канадский премьер обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Украине

Премьер Канады Трюдо обсудил с Зеленским дальнейшие варианты помощи Украине
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Justin Tang / Globallookpress.com

В канадском правительстве рассказали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшие варианты помощи Оттавы Киеву, рассказали в канадском правительстве, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо», — сказано в сообщении.

Также лидеры стран обговорили возможности Канады оказывать поддержку Украине в ближайшей и долгосрочной перспективах.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Европа больше не может идти на поводу у разжигающего войну Вашингтона и ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины. По его словам, в интересах Европы сейчас — отказаться от жесткой линии, которой придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Он предложил Евросоюзу договориться с Россией о разделе Украины и призвал перейти к дипломатическим шагам.

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Марина Совина
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