Премьер Канады Трюдо обсудил с Зеленским дальнейшие варианты помощи Украине

В канадском правительстве рассказали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо созвонился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил дальнейшие варианты помощи Оттавы Киеву, рассказали в канадском правительстве, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо», — сказано в сообщении.

Также лидеры стран обговорили возможности Канады оказывать поддержку Украине в ближайшей и долгосрочной перспективах.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс заявил, что Европа больше не может идти на поводу у разжигающего войну Вашингтона и ей следует пересмотреть политику в отношении России и Украины. По его словам, в интересах Европы сейчас — отказаться от жесткой линии, которой придерживается украинский лидер Владимир Зеленский. Он предложил Евросоюзу договориться с Россией о разделе Украины и призвал перейти к дипломатическим шагам.