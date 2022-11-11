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19:27, 11 ноября 2022Спорт

МОК оценил решение WADA передать дело Валиевой в CAS

МОК поддержал решение WADA передать дело Камилы Валиевой в CAS

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) оценил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

МОК поддержал действия WADA и выразил надежду, что суд не будет затягивать процесс. «Завершение рассмотрения дела позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — заявили в комитете.

О передаче дела Валиевой в CAS ранее 8 ноября сообщил глава WADA Витольд Банька. Он заявил, что, несмотря на уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Алексей Гусев
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